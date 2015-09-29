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مسئول أمريكى: أوباما وبوتين اتفقا على حل سياسى بسوريا واختلفا حول "الأسد"

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مسئول أمريكى: أوباما وبوتين اتفقا على حل سياسى بسوريا واختلفا حول "الأسد" مسئول أمريكى: أوباما وبوتين اتفقا على حل سياسى بسوريا واختلفا حول "الأسد"
قال مسئول أمريكى إن الرئيس أوباما ونظيره الرئيسى فلاديمير بوتين، اتفقا على دفع حل سياسى بسوريا لكنهما اختلفا حول مصير بشار الأسد، فيما أبلغ أوباما نظيره الروسى بأنه لا يوجد طريق إلى الاستقرار فى سوريا بوجود الأسد.

وأضاف أن الرئيسين الأمريكى والروسى اتفقا، فى لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إجراء مناقشات بشأن عمليات محتملة في سوريا، لافتا إلى أن القمة ناقشت تنسيق جيشى البلدين لعمليات محتملة فى الأراضى السورية، وذلك حسبما قالت فضائية "العربية" فى خبر لها منذ قليل.

وفى نفس السياق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده لن تشارك مطلقا فى عمليات برية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، مشددا على ضرورة احترام ما أسماها "مصالح إسرائيل المتعلقة بسوريا"، بينما أوضح أن السوريين هم من يقررون مصير الأسد.

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