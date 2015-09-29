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"البيئة": السيطرة على حريق مقلب القطامية وجارٍ تفقد وضعه البيئى

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"البيئة": السيطرة على حريق مقلب القطامية وجارٍ تفقد وضعه البيئى "البيئة": السيطرة على حريق مقلب القطامية وجارٍ تفقد وضعه البيئى
أصدر المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، توجيهاته لفريق العمل القائم على متابعة الوضع البيئى لحريق مقلب القطامية لدراسة سبل استمرار التنسيق الدائم مع قيادات هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات المحافظة والحماية المدنية، من أجل منع تكرار اشتعال المقلب مرة أخرى ومتابعة بقية المواقع الأخرى.

وتمكنت وزارة البيئة والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى من النجاح فى السيطرة على حريق مقلب القطامية فى زمن قياسى، وذلك من خلال تضافر الجهود مع عدد من الجهات المعنية؛ منها محافظة القاهرة والحماية المدنية وهيئة النظافة والتجميل وجهاز مدينة القاهرة الجديدة وإحدى شركات تدوير المخلفات.
>وقد تم الدفع بعدد 12 لودر عملاق و6 سيارات قلاب وحفار وبلدوزر، بالإضافة إلى 6 سيارات مطافئ وخزانات حجم 35 مترًا لاستكمال أعمال السيطرة على مقلب القمامة.

وتأتى تلك النتائج، بعد جهد متواصل من العمل طيلة الوقت منذ ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية للازمات والكوارث يفيد بنشوب حريق بمقلب القمامة والمخلفات بمنطقة القطامية شرق القاهرة وصدور انبعاثات أدخنة عنه.

وقام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة من خارج ، بالاطمئنان على مدى إتمام تنفيذ عملية إطفاء المقلب بشكل نهائى والوقوف على الوضع البيئى له، وتم إبلاغه من خلال الغرفة المركزية للازمات والكوارث بأنه يجرى حاليًا استكمال أعمال التسوية والدك والتغطية بالرمال، علاوة على استمرار أعمال التبريد لمنع الاشتعال مرة أخرى .

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مصر 365

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