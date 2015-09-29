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الأزهر يشارك فى المؤتمر الدولى بنيويورك لمواجهة داعش والتطرف

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الأزهر يشارك فى المؤتمر الدولى بنيويورك لمواجهة داعش والتطرف الأزهر يشارك فى المؤتمر الدولى بنيويورك لمواجهة داعش والتطرف
يشارك وفدٌ أزهرى رفيع المستوى بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى قمة مواجهة تنظيم داعش والتطرّف العنيف، والتى ستنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء، فى مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لاستعراض جهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فى مواجهة الأفكار المتطرّفة، والتى تُوِّجَت بمؤتمره العالمى الذى عقد فى مطلع ديسمبر الماضى، والذى دُعى إليه كبار علماء المسلمين، ورجال الكنائس، وبعض الطوائف الأخرى.

وخلال المؤتمر يستعرض جهود الأزهر الدعوية من خلال قوافله فى داخل ، وقوافل السلام التى أرسلها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى مختلف دول العالم؛ للتواصل مع الشباب وتوعيتهم بمخاطر الفكر المتطرف والاستماع إلى ما يدور فى أذهانهم من تساؤلات والرد عليها وفق المنهج الوسطى القويم، بالإضافة إلى شرح ما يبذله الأزهر من جهود فى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى بين كافة الشعوب والدول، وتدعيم ثقافة الحوار والتواصل بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام.

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