هشام زعزوع: تصور عام وشامل للارتقاء بالمنظومة السياحية فى الأقصر

أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن الأقصر دائما محل اهتمام كبير وأنه يقدر تماما المعاناة التى مرت بها الأقصر خلال السنوات الماضية، قائلا: "يوجد تصور عام وشامل للارتقاء بالمنظومة السياحية بها".

وأشار وزير السياحة، إلى أنه سيقوم بزيارات متكررة للأقصر لتحقيق هذا التصور على خطوات فعالة أهمها تنفيذ أحداث وفعاليات مبهجة وناجحة من خلال أجندة محددة بما يعكس صورة إيجابية للرأى العام المحلى والعالمى عن هذه المدينة الرائعة، بحسب بيان للوزارة.

وأوضح "زعزوع"، أنه سيتم العمل على محورين الأول استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها والثانى تنفيذ أجندة أحداث وفعاليات تجذب النظر إلى هذه المدينة المتميزة، مثل وجود البروفيسور "ريفز" الأثرى الشهير والذى يقوم حاليا بعمل دراسات وأبحاث بغرف ملحقة بمقبرة توت عنخ آمون.

وفور وصوله إلى الأقصر عقد هشام زعزوع وزير السياحة، اجتماعا مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وقيادات شرطة السياحة بالمحافظة، وأصحاب الفنادق العائمة والثابتة وأصحاب الشركات السياحية بحضور السيد إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلين عن الغرف السياحية، وذلك بهدف مناقشة المشكلات التى تواجه القطاع السياحى بالأقصر وسبل حلها.

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الأقصر بالوزير فى "بيته الأقصر"، معربا عن أمله فى أن يبذل الجميع أقصى جهده لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق معدلات سياحية مرتفعة.

وتحدث ممثلو الغرف السياحية والقطاع السياحى الخاص، موضحين أهم المشكلات والعراقيل التى تواجههم والتى من بينها مديونيات الكهرباء والمياه والتأمينات وفوائد البنوك، مشيرين إلى ضرورة منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خاصة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة، حيث طالب الوزير بموافاته بمذكرة تفصيلية بكافة هذه المشكلات حتى يتسنى مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ خطوات إيجابية لحلها.

كما تمت مناقشة أوضاع الفنادق المتهالكة وخاصة تلك من فئة النجمة والنجمتين، حيث شدد الوزير على ضرورة وجود آلية لصيانة هذه الفنادق حتى تتمكن من تقديم الخدمة السياحية بالشكل اللائق.

وفيما يخص أصحاب الحناطير والفلوكات، أكد الوزير على استمرار دعم الوزارة لهم تقديرا لمعاناتهم.

وتطرق الحديث إلى الحملة الدعائية المتكاملة للمقصد المصرى، حيث أوضح الوزير أنه قد تم تخصيص 25% من هذه الحملة للترويج والتنشيط لمنتج السياحة الثقافية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء فى القريب العاجل مع شركة JWT التى فازت بتنفيذ هذه الحملة على أن يحضر الاجتماع ممثلون عن القطاع السياحى الخاص للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من هذه الحملة، وفيما يخص المكاتب السياحية بالخارج أكد الوزير أنه يتم متابعة أداء هذه المكاتب بصورة دقيقة بما يكفل قيامها بدورها على الوجه الأمثل.

وفى نهاية اللقاء أكد الوزير على وجوب تكاتف جميع العاملين بالقطاع السياحى بما يؤدى إلى عبور هذه الفترة الحاسمة وتحقيق المصلحة العامة.

وزير السياحة يصل الأقصر ويعقد اجتماعات مع مسئولى القطاع بالمحافظة