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إصلاح الجماعة الإسلامية:هجوم الإخوان على الجماعة سببه الانسحاب من التحالف

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إصلاح الجماعة الإسلامية:هجوم الإخوان على الجماعة سببه الانسحاب من التحالف إصلاح الجماعة الإسلامية:هجوم الإخوان على الجماعة سببه الانسحاب من التحالف
قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن هناك خلافات حقيقية بين الجماعة وبين الإخوان فى الوقت الحالى، موضحًا أن الهجوم الذى يقوم به بعض حلفاء الإخوان على التنظيم الآن مقترب بقرب بإعلان أنصار التنظيم الانسحاب من التحالف وكذلك من المجلس الثورى.

وأضاف الحطاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة الإسلامية كادت أن تنتهى وتذوب فى الإخوان، إلى جانب قله الدعم المالى من الإخوان على الجماعة الإسلامية تسبب بشكل كبير فى ظهور هذه الخلافات للعلن.

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