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أمير قطر: استمرار قضية فلسطين دون حل عادل ودائم وصمة فى جبين الإنسانية

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أمير قطر: استمرار قضية فلسطين دون حل عادل ودائم وصمة فى جبين الإنسانية أمير قطر: استمرار قضية فلسطين دون حل عادل ودائم وصمة فى جبين الإنسانية
حذر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى من العواقب الوخيمة الناجمة عن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وقال ان استمرار هذه القضية دون حل عادل ودائم وصمة فى جبين الانسانية.

وقال امير دولة قطر فى الجلسة الافتتاحية العامة للدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى مقر المنظمة الدولية بنيويورك اليوم ان الصراع فى الشرق الأوسط يمثل تهديدا دائما للأمن والسلم الدوليين لتأثيره المباشر على العديد من الأزمات التى تواجه المنطقة والعالم، وتظل القضية الفلسطينية قضية شعب شرد من أرضه، شعب واقع تحت الاحتلال، ولا يمكن تأجيل حلها العادل والدائم لجيل تال، بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا".

واضاف امير دولة قطر انه يتوجب على المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن القيام بمسئولياته باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام وفى مقدمتها وقف كل أشكال الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التى تقر للشعب الفلسطينى استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وفقا لمبدأ حل الدولتين.

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مصر 365