السلطات المغربية توقف إفتتاح متجر "أيكيا"

أوقفت السلطات المغربية افتتاح اول متجر لشركة أيكيا السويدية لصناعة الاثاث فى المملكة والذى كان مقررا له اليوم الثلاثاء بسبب ما قال بيان لوزارة الداخلية انه عدم حصوله على "ترخيص مطابقة".إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال موقع اخبارى مقرب من البلاط الملكى المغربى يوم الاثنين ان افتتاح المتجر اوقف بسبب خطط السويد للاعتراف بالجمهورية التى اعلنتها جبهة بوليساريو من جانب واحد فى منطقة الصحراء الغربية، ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويقول انها جزء من اراضيه.
ولم تذكر الحكومة المغربية تفاصل بشان مشاكل ترخيص المتجر، وأبلغ فرع أيكيا فى المغرب وسائل اعلام محلية ان افتتاح المتجر الذى تبلغ مساحته 26 ألف متر مربع الغى.