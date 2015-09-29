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السلطات المغربية توقف إفتتاح متجر "أيكيا"

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السلطات المغربية توقف إفتتاح متجر "أيكيا" السلطات المغربية توقف إفتتاح متجر "أيكيا"
أوقفت السلطات المغربية افتتاح اول متجر لشركة أيكيا السويدية لصناعة الاثاث فى المملكة والذى كان مقررا له اليوم الثلاثاء بسبب ما قال بيان لوزارة الداخلية انه عدم حصوله على "ترخيص مطابقة".

وقال موقع اخبارى مقرب من البلاط الملكى المغربى يوم الاثنين ان افتتاح المتجر اوقف بسبب خطط السويد للاعتراف بالجمهورية التى اعلنتها جبهة بوليساريو من جانب واحد فى منطقة الصحراء الغربية، ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويقول انها جزء من اراضيه.

ولم تذكر المغربية تفاصل بشان مشاكل ترخيص المتجر، وأبلغ فرع أيكيا فى المغرب وسائل اعلام محلية ان افتتاح المتجر الذى تبلغ مساحته 26 ألف متر مربع الغى.

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مصر 365

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