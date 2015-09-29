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داعش تعلن مسؤوليتها عن قتل إيطالى فى شوارع دكا ببنجلاديش

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داعش تعلن مسؤوليتها عن قتل إيطالى فى شوارع دكا ببنجلاديش داعش تعلن مسؤوليتها عن قتل إيطالى فى شوارع دكا ببنجلاديش
قالت مؤسسة استشارية لمراقبة قضايا الارهاب مقرها الولايات المتحدة إن تنظيم "داعش" كان وراء إطلاق النار على مواطن إيطالى فى دكا، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من قبل جماعة متطرفة فى بنجلاديش.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن عامل الإغاثة البالغ من العمر 50 عاما تم تعقبه وإطلاق النار عليه فى حوالى الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين "13:00 بتوقيت جرينتش" بينما كان يمارس الركض فى حى دبلوماسى.

وذكر الموقع الالكترونى لمؤسسة "سايت انتليجنس جروب"، التى تتابع مواقع جماعات متشددة على الإنترنت، يوم الاثنين إن تنظيم "داعش" يقف وراء مقتل تافيلا سيزار، ووضع الموقع صورة من بيان باللغة العربية.

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مصر 365

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