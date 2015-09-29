داعش تعلن مسؤوليتها عن قتل إيطالى فى شوارع دكا ببنجلاديش

قالت مؤسسة استشارية لمراقبة قضايا الارهاب مقرها الولايات المتحدة إن تنظيم "داعش" كان وراء إطلاق النار على مواطن إيطالى فى دكا، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من قبل جماعة متطرفة فى بنجلاديش.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن عامل الإغاثة البالغ من العمر 50 عاما تم تعقبه وإطلاق النار عليه فى حوالى الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين "13:00 بتوقيت جرينتش" بينما كان يمارس رياضة الركض فى حى دبلوماسى.
وذكر الموقع الالكترونى لمؤسسة "سايت انتليجنس جروب"، التى تتابع مواقع جماعات متشددة على الإنترنت، يوم الاثنين إن تنظيم "داعش" يقف وراء مقتل تافيلا سيزار، ووضع الموقع صورة من بيان باللغة العربية.