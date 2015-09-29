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استبعاد 3 مديرى مدارس بإدارة غرب الزقازيق لتقصيرهم فى عملهم

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استبعاد 3 مديرى مدارس بإدارة غرب الزقازيق لتقصيرهم فى عملهم استبعاد 3 مديرى مدارس بإدارة غرب الزقازيق لتقصيرهم فى عملهم
أكد السيد البرعى مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية، أنه لن يتهاون مع المقصرين فى تأدية واجباتهم، حرصًا على انتظام منظومة التعليم المقرر تحسينه بدءًا من العام الحالى.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر استبعاد مدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بنين بقرية هرية رزنة ومديرة مدرسة هرية رزنة الإعدادية المشتركة ومدير مدرسة السادات الإعدادية المشتركة، لما شاهده من تدنى مستوى النظافة وعدم الالتزام بإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس، بالإضافة للإهمال فى تطبيق الأنشطة الثقافية والرياضية للطلاب خلال الإجازة الصيفية.

وأوضح البرعى، أنه قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس بمركز الزقازيق للاطمئنان على جاهزيتها، لاستقبال العام الدراسى الجديد رافقه فيها اللواء ممدوح طه رئيس مجلس مدنية الزقازيق، وعدد من القيادات التنفيذية.

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