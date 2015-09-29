لو تعبان ابعد عنها.. أطعمة تسبب الصداع أهمها العنب والجبنة الرومى

كثيراً ما نعانى من الصداع فى الصباح، وسرعان ما نسارع فى شرب فنجان من القهوة أو الشاى للقضاء على هذا الصداع، وقد لا نكون على دراية بأن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على إثارة الصداع.

وتوصل مجموعة من الأطباء فى معرض أبحاثهم بقيادة الدكتور مانى الفاريز، وهو أحد المساهمين الطبيين بالمجلس الوطنى الاتحادى الأمريكى، إلى أن العنب قد يكون منخفض فى السعرات الحرارية وغنى بفيتامين C والألياف، لذلك هو من الأطعمة الغذائية الجيدة، لكنه يحتوى أيضا على مادة تسمى التيرامين وهى المسئولة عن تحفيز الصداع.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع “Fox News”، أن مستوى التيرامين يرتفع فى الأطعمة المخمرة أو التى تخزن لفترة طويلة وأيضاً الأطعمة غير الطازجة.

ووجد الباحثون أن المستويات العالية من التيرامين يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، والذى يمكن أن يؤدى إلى الصداع لدى بعض الناس.

وأضاف الخبراء أن هناك بعض الأطعمة تكون محفزات للصداع، مثل: اللحوم المدخنة، الجبن القديمة، الجبنة الرومى، الشيدر، الفواكه الحمضية، المخللات، صلصة الصويا، النبيذ الأحمر، البيرة، الفول والفاصوليا والبزلاء، التين، الزبيب.