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زيت الزيتون يمنع أمراض القلب ويقلل الإصابة بهشاشة العظام

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زيت الزيتون يمنع أمراض القلب ويقلل الإصابة بهشاشة العظام زيت الزيتون يمنع أمراض القلب ويقلل الإصابة بهشاشة العظام
جميعنا نسمع عن فوائد زيت الزيتون مقارنة بالزيوت الأخرى، خاصة أنه يُعد عنصراً رئيسياً فى حمية البحر المتوسط التى تقى من العديد من الأمراض، أبرزها أمراض القلب.

وفى هذا السياق، أوضح الموقع العالمى المختص بفوائد الأغذية”Health” ، أن هناك فوائد عديدة لزيت الزيتون للصحة العامة وتشمل:

1- أمراض القلب


>يعد زيت الزيتون من أبرز الأغذية التى تقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم، وخاصة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

وفى الوقت نفسه، لا يغير زيت الزيتون من مستويات الكولسترول النافع HDL، الذى يلعب دورا وقائياً ويمنع تكوين ، وبالتالى يعمل على التخلص من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، ويعمل أيضاً على مرونة الشرايين، إضافة إلى أنه يعزز قدرة الجسم على مقاومة السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

2- هشاشة العظام


>فوائد زيت الزيتون لا تعد ولاتحصى، حيث إن استهلاك كميات كبيرة منه يعزز صحة العظام، حيث إنه يساعد على امتصاص الكالسيوم وهكذا يلعب دوراً هاماً فى مساعدة الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام.

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مصر 365

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