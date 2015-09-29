حبس صاحب شركة وهمية تدعى توفير قروض بنكية وتنصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة حبس "أحمد أ. أ" 39 سنة ومقيم البدرشين الجيزة والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدة قضايا "نصب" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إقامته شركة وهمية يرأسها ونصب عبرها على العديد من المواطنين.

وكانت وردت معلومات للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها وجود العديد من الإعلانات الوهمية ببعض الصحف القومية وبعض القنوات التليفزيونية موجهه للمواطنين عن إمكانية الحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة بمبالغ مالية كبيرة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء هذا النشاط شخصا يدعى "أحمد أ. أ" 39 سنة ومقيم البدرشين الجيزة والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدة قضايا "نصب"، حيث أنشأ شركة وهمية بشارع الهرم بالجيزة، اتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى على البسطاء من راغبى الحصول على قروض شخصية لتحسين مستواهم المعيشى عن طريق الإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض شخصية من البنوك تصل لحوالى 2 مليون جنيه بدون ضمانات بالمخالفة للحقيقة وحصوله منهم على مبالغ مالية مختلفة بزعم أنها رسوم للحصول على تلك القروض.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبط المتهم وعثر بمقر شركته الوهمية على مجموعة كبيرة من استمارات طلب الحصول على قروض منسوبة للعديد من البنوك "مزورة"، واستمارات طلب الحصول على قروض منسوبة للشركة مرفق بها إيصالات كهرباء وفواتير غاز وصور بطاقات رقم قومى، ودفاتر مدون بها أسماء العملاء والمبالغ المستولى عليها من كل منهم، بجانب مجموعة من الإعلانات عن توفير قروض وفرص عمل بمهن مختلفة، وأيضا دفاتر استلام نقدية من مطبوعات الشركة، و6 هواتف محمولة ومبالغ مالية من متحصلات النشاط.

كما أمكن الاستدلال على بعض من ضحايا المتهم الذين أقروا قيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم فى الحصول على قروض بدون ضمانات وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.