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فرقة ملوى للفنون الشعبية تشارك بمهرجان هرارى الدولى أكتوبر القادم

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فرقة ملوى للفنون الشعبية تشارك بمهرجان هرارى الدولى أكتوبر القادم فرقة ملوى للفنون الشعبية تشارك بمهرجان هرارى الدولى أكتوبر القادم
تشارك فرقة ملوى للفنون الشعبية فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الدكتور فوزية أبو النجا فى فاعليات مهرجان هرارى الدولى المزمع إقامته فى زيمبابوى فى الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر القادم.

وقال أسامة عبد الله مدرب الفرقة أن فرقة ملوى للفنون الشعبية هى أول فرقة إقليمية للفنون الشعبية بعد فرقة رضا تاسست الفرقة سنة 1964 على يد الفنان عبد اللة الملوانى من مدينة ملوى واعتمدت على الموسيقى الشعبية وانفردت بآلاتها الإيقاعية التى استخدمتها فى العروض مثل المزمار البلدى والارغول والكولة والربابة.

وأشار دكتور شعيب خلف مدير عام الفرع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم بدعم الفرقة التى حصدت العديد من الجوائز بمشاركتها فى المحافل الدولية التى مثلت فيها ومن الدول التى قدمت عروضها لديها إيطاليا قبرص تونس ألمانيا السنغال اليمن الكونغو.

وأضاف خلف أن الفرقة حققت نجاحات كبيرة فى حصد الجوائز مثل كاس الجمهورية عام 66؛64، 68 وكاس الهيئة فى تنشيط السياحة وجائزة العصا الذهبية فى فن التحطيب عام 94 والمركز الأول فى مهرجان ليما سول للرقص.

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مصر 365

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