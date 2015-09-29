طلقها لأنها غبية وليست دكتورة مثله.. فأقامت ضده دعوى بمحكمة الأسرة

أقامت الزوجة "منى.س"، استئناف ضد حكم النفقه الصادر لها أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الطبيب بإحدى المستشفيات الخاصة والمقدر بـ350 شهريًا، رغم أنها تعيل طفلين ويبلغ راتب زوجها أكثر من 12 ألف جنيه شهريًا.

وتابعت الزوجة بالدعوى، التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بـ"زنانيرى": طلقنى بعد 3 سنوات رغم صبرى على كل ما فعل لأربى طفلى الصغيرين، تحملت الإهانات بعد أن صارحنى أنه أخطـأ فى عدم زواجه بدكتورة مثله من كليات القمة وليست امرأة غبيه مثلى.

وأكملت: طلقنى دون علمى وبعد 3 شهور تزوج بأخرى وأدار لى ظهره ورفض ان يتحمل مسئوليته تجاه ابنائه ورغم محاولتى أن تصبح علاقتنا صحية من أجل نفسية أولاده إلا أنه لم يهتم.

وتابعت: بعد تعبى منه قررت الذهاب لمحكمة الأسره ورغم الدعاوى التى أقمتها نجح فى أن يمثل دور الدكتور الفقير، الذى لا يكفى مرتبه احتياجاته بخلاف الواقع وقضت لى المحكمة بمبلغ 350 جنيها، لذا ذهبت مرة أخرى ولكن ومعى مستندات تثبت دخله الذى يبلغ أكثر من 12 ألف شهريا.