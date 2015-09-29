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قطر: خطة بوتين بشأن سوريا تتجاهل السبب الأساسى للأزمة

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قطر: خطة بوتين بشأن سوريا تتجاهل السبب الأساسى للأزمة قطر: خطة بوتين بشأن سوريا تتجاهل السبب الأساسى للأزمة
قال وزير الخارجية القطرى خالد العطية انه يوجد توافق دولى عام مع روسيا بشان دعوتها الى مكافحة تنظيم داعش لكنه حذر من ان خطة الرئيس فلاديمير بوتين لا تعالج السبب الاساسى للأزمة فى سوريا.

ومتحدثا فى مقابلة مع رويترز قال العطية ايضا انه حان الوقت لأن تجرى دول الخليج العربية وإيران "حوارا جادا" وان يناقش الجانبان جميع القضايا من اجل تطبيع الروابط.

وأضاف قائلا "لا أحد يمكنه ان يرفض دعوة السيد بوتين الى تحالف ضد الارهاب. لكننا نحتاج الى ان نعالج السبب.

"نحن نعتقد بقوة ان النظام السورى وتحديدا بشار الأسد هو السبب الحقيقى".
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