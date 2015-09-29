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الرئيس الموريتانى يجدد تمسكه بالشرعية فى اليمن

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الرئيس الموريتانى يجدد تمسكه بالشرعية فى اليمن الرئيس الموريتانى يجدد تمسكه بالشرعية فى اليمن
التقى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز فى نيويورك أمس الاثنين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ولد الشيخ أحمد فى تصريح صحفى عقب اللقاء أنه بحث مع الرئيس الموريتانى الوضع فى اليمن والجهود من أجل حل سلمى للقضية اليمنية.

وقال ولد الشيخ أحمد إن الرئيس الموريتانى جدد خلال اللقاء تمسكه بالشرعية فى اليمن ومساندته للحل السلمى، مضيفا أنه أطلع الرئيس الموريتانى على المستوى الذى وصلت إليه الجهود التى يقوم بها من أجل حل سلمى للقضية اليمنية.
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