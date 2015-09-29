حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وقنبلة بدائية بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خلاف رئيس النيابة بحبس "أ.ع" 25 سنة،"م.س" 27 سنة عاطلين مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تمكنت القوات من ضبطهما بقرية العطف بمركز العياط وبحوزتهم بندقيتين اليتين وبندقية خرطوش وقنبلة بدائية.

تعود تفاصيل الواقعة حينما خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط لضبط الحالة الأمنية بقرى المركز، وخلال الحملة تمكنت من ضبط المتهمين "أ.ع" 25 سنة،"م.س" 27 سنة، مسجلين خطر سرقات بالإكراه بقرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة وبتفتيش المنزل الذى ضبطوا بداخله، تم العثور على بندقيتين اليتين وبندقية خرطوش، وقبنلة بدائية الصنع تم التعامل معها بواسطة خبراء المفرقعات وتم تفكيكها،أضافة إلى هاتفين محمول ومبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين.