نصائح قبل وبعد عملية زراعة الشعر



لابد عليك عزيزي القاريء اتباع تلك النصائح اذا اتخذت قرار بالقيام بعملية زراعة الشعر واخذ كل كلمة علي محمل الجد

أول ما يجب أخذه في عين الاعتبار أن هذا الاجراء يستغرق يوما بأكمله. مدة العملية يحددها عدد الجذور المقتطف أولا، جودة العملية ثانيا، ضغط الدم ثالثا، ومراعاة ما اذا كان هنالك نزيف غير المعتاد والى ىخره من هذه الأمور المهمة والواجب ملاحظتها بدقة خلال عملية زراعة الشعر. ولذلك يعد اتباع الارشادات الخاصة بمرحلة ما قبل زراعة الشعر وما بعدها بحذافيرها ولضمان نجاح عملية زرعة الشعر.

قبل أسبوعين من موعد عملية زراعة الشعر:

 يجب عليك التوقف عن استخدام أية أدوية أو فيتامينات تحتوي على الاسبرين أو الايبيوبروفين ( مثال: مورتين، أليف، ادفيل، الخ). يجب ايضا التوقف عن تناول الأعشاب ( مثال: الشاي الأخضر، الثوم). والتوقف عن تناول فيتامين E لمدة أسبوعين. حيث أن هذه الأدوية تضاغف فرص حصول النزيف و يصبح استقرار الجذور المزروعة حديثا أمرا صعبا. والنزيف خلال العملية يضاعف الوقت الذي من المفترض ان تستغرقه العملية. ويجب عليك أن تتأكد من الصيدلاني عند شراء أي أدوية للرشح أو الحساسية بأنها خالية من الاسبرين قبل تناولها باسبوعين من العملية.



 إبدأ بتناول 1000 مل غرام من فيتامين C ثلاث مرات يوميا حيث يساعد هذا الفيتامين على الشفاء.



نصائح ما قبل زراعة الشعر بأسبوع

 امتنع عن تناول المشروبات الكحولية لمدة أسبوع كامل قبل العملية وبعدها. حيث ان المشروبات الكحولية تجعلك أكثر عرضة للاصابة بالنزيف خلال أي عملية جراحية.

 امتنع عن التدخين ومنتجات النيكوتين قبل اسبوع من العملية. النيكوتين يعيق تدفق الدم في الأوعية الدموية مما يمنع وصول الدم المشبع بالأوكسجين الى المناطق التي خضعت للعملية الجراحية.

 عليك تزويد الفريق الطبي بمعلومات عن تاريخك المرضي اذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، الربو، خفقان القلب او الام في الصدر، مشاكل في الكبد أو الكليتين، اضطرابات النوم، ضيق التنفس.

 توقف عن استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على Rogaine.

 الرجاء الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية لمدة من 3-7 أيام من العملية. واذا كنت تتمرن على رفع الأثقال وبناء الجسم يفضل أو في حال كنت تبذل أي مجهود عضلي كبير عليك التوقف عن كافة هذه الأعمال لمدة لا تقل عن أسبوع قبل العملية. واذا كنت تتناول أي مكملات غذائية التي ترافق بالعادة رفع الاثقال وبناء الجسم الرجاء التوقف عن تناولها لمدة أسبوع قبل العملية.



في يوم العملية:

 قم بارتداء ملابس مريحة، لا تكون بحاجة الى خلعها عن طريق الرأس. يفضل ارتداء قميص بازرار، أو قميص بسحاب، وبعد المرضى يفضلون ارتداء بنطال رياضي للحصول على راحة أكبر خلال العملية.

 قم بتناول وجبة غنية قبل العملية مع الابتعاد عن تناول العصائر.

 عدم تناول المنبهات ومنتجات الكافيين.

شبكةعيونالإخبارية

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