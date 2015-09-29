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تقرير في الجول - حكم الأهلي وأورلاندو.. اشتكاه مسؤولو الأحمر ووصفوه بـ ' المتحيز '

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تقرير في الجول - حكم الأهلي وأورلاندو.. اشتكاه مسؤولو الأحمر ووصفوه بـ ' المتحيز ' تقرير في الجول - حكم الأهلي وأورلاندو.. اشتكاه مسؤولو الأحمر ووصفوه بـ ' المتحيز '

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مباراة الأهلي وأورلاندو في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد.

ويدير المباراة مهدي عبيد شريف الجزائري حكم ساحة ويعاونه عبد الحق أتشيال مساعد أول ومقرن جواري المساعد الثاني.

وخسر الأهلي 1-0 ضد أورلاندو في ذهاب نصف النهائي.

ويستعرض FilGoal.com تقريرا حول الحكم الذي له واقعة مثيرة للجدل مع الأهلي وليست ببعيدة.

- أدار مهدي عبيد شريف مباراة الأهلي في دور الـ16 بكأس الكونفدرالية ضد النادي الإفريقي التونسي التي خسرها الفريق الأحمر 2-1.

وأشهر الحكم الجزائري بطاقة حمراء في وجه محمد هاني لاعب الأهلي وهشام بلقروي.

المثير أن محمد هاني اشترك وتم طرده بعد 40 ثانية فقط.

وبحسب صحيفة (المصري اليوم) فإن مسؤولي الأهلي قد اشتكوا الحكم لمراقب المباراة وأبدوا استيائهم من الأداء غير اللائق بحسب الخبر.

واتهم الأهلي الحكم الجزائري بالتحيز لأصحاب الأرض.

وقال محمد هاني عقب المباراة إن الحكم أراد أن يجامل الإفريقي في المباراة التي انتهت بركلات الترجيح بعد فوز الأهلي في الذهاب 2-1 وخسارته بالنتيجة ذاتها.

واشتكى مسؤولو الأهلي الحكم الذي أصر على خوض ركلات الترجيح في المرمى الموجود أمام مدرجات الإفريقي.

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