أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى منصور: الزمالك سيسجل أكثر من 4 أهداف في النجم

Google+ Print
مرتضى منصور: الزمالك سيسجل أكثر من 4 أهداف في النجم مرتضى منصور: الزمالك سيسجل أكثر من 4 أهداف في النجم

يتفاءل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقدرة فريقه على تسجيل أكثر من أربعة أهداف في شباك النجم الساحلي بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر 5-1 في مباراة الذهاب ويحتاج للفوز برباعية نظيفة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار : "أثق في قدرة اللاعبين على تسجيل أكثر من أربعة أهداف".

وأضاف "فعلناها أمام أورلاندو الأقوى من النجم وقادرون على تكرارها في شباك الفريق التونسي".

وتابع رئيس الزمالك "هذه كرة القدم خسرنا شوطا واحدا وأمامنا فرصة للعب الشوط الثاني والتعويض. وأثق في قدرتنا على ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها