مرتضى منصور: الزمالك سيسجل أكثر من 4 أهداف في النجم

يتفاءل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقدرة فريقه على تسجيل أكثر من أربعة أهداف في شباك النجم الساحلي بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر 5-1 في مباراة الذهاب ويحتاج للفوز برباعية نظيفة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار رياضة: "أثق في قدرة اللاعبين على تسجيل أكثر من أربعة أهداف".

وأضاف "فعلناها أمام أورلاندو الأقوى من النجم وقادرون على تكرارها في شباك الفريق التونسي".

وتابع رئيس الزمالك "هذه كرة القدم خسرنا شوطا واحدا وأمامنا فرصة للعب الشوط الثاني والتعويض. وأثق في قدرتنا على ذلك".