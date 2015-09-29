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القنصل المصري في تونس يكشف .. هل قال الأمن للأولتراس لا تسبوا أم الدنيا

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القنصل المصري في تونس يكشف .. هل قال الأمن للأولتراس لا تسبوا أم الدنيا القنصل المصري في تونس يكشف .. هل قال الأمن للأولتراس لا تسبوا أم الدنيا

كشف محمد محمود القنصل المصري في تونس عن حقيقة تجاوزات أفراد مجموعة "وايت نايتس" خلال مباراة الزمالك أمام الصفاقسي التونسي في مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية.

الزمالك خسر 5-1 من النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وفي نفس الوقت كان الأمن التونسي يحتجز جماهيره في الطريق إلى مدينة سوسة.

وأعرب القنصل المصري عن عدم رضاه عن مطالبة الزمالك الأمن التونسي بمنع 50 فردا من المجموعة من دخول المباراة، وهو ما أغضب مرتضى منصور رئيس النادي.

ويزعم مرتضى أن أعضاء "وايت نايتس" سبوا القيادة السياسية خلال مباراة الزمالك والصفاقسي في مرحلة المجموعات، وهو ما دفعه لمنع حضورهم مباراة النجم.

وقال القنصل المصري في تونس لقناة "النهار ": "لن أكذب، الجماهير لم تسب أو القيادة السياسية في ملعب صفاقس. لم يحدث ذلك".

وتابع "قالوا بعدها أن الجماهير وجهت سبابها في الطائرة إلى تونس، ولكن هذا ليس من اختصاصنا. فالبعثة يرافقها مبعوث أمني، وهذا يضايق الأمن التونسي بالمناسبة".

وأضاف "سألت المسؤول الأمني في مدينة صفاقس عن صحة ما صرح به مرتضى منصور رئيس الزمالك بإنه قال للجماهير لا تسبوا أم الدنيا في تونس. ولكنه قال لي إنه لا يريد أي سباب بأي شكل".

وأكمل متما "خلال مباراة الصفاقسي كنت أجلس مع بعثة الزمالك في المقصورة، وكان أحمد مرتضى منصور يمزح معي ويقول لو عرف المستشار أنك أهلاوي سيتضايق جدا".

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