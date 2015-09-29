مرتضى يجتمع مع وزير الداخلية بشأن جمهور الأهلي والزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اتصال سيجمعه بوزير الداخلية مجدي عبد الغفار لتحديد موعد اجتماع عاجل لبحث حضور جمهور فريقه والأهلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك يوم السبت ضد النجم الساحلي باستاد بتروسبورت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد خسارته في الذهاب 5-1. بينما يستضيف الأهلي فريق أورلاندو في ملعب السويس.

وقال مرتضى منصور لقناة النهار رياضة: "سأتحدث مع وزير الداخلية لتحديد موعد اجتماع يوم الثلاثاء وأيضا مع وزير الشباب والرياضة لأقترح عودة الجمهور للمدرجات".

وأضاف "أقترح أن يدخل أعضاء الجمعية العمومية كخطوة أولى مع السماح ببعض أفراد الجيش والشرطة لملأ المدرجات في مباراتي الزمالك والأهلي".

وتابع "نقوم بعمل دعاوي وتوزيعها على أعضاء النادي والأهلي يفعل ذلك أيضا".

وأتم "الأهلي والزمالك يمثلان مصر ولابد من دعمهما بالجمهور الحقيقي".