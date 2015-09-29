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أرقام في الجول – عن المعزول باسم مرسي

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أرقام في الجول – عن المعزول باسم مرسي أرقام في الجول – عن المعزول باسم مرسي

تم عزل رأس الحربة الوحيد باسم مرسي بنجاح. وهكذا اكتسح النجم التونسي ضيفه الزمالك بخمسة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

أرقام هجوم الزمالك توضح كيف عزل النجم التونسي مفاتيح لعب ضيفه تماما، وأجبر كل منهم على اللعب بشكل فردي.

فمثلا خلال 90 دقيقة هي عمر اللقاء، جاء عدد التمريرات التي مررها باسم مرسي لمحمود عبد المنعم "كهربا" صفرا.

كهربا في المقابل لم يستطع أن يمرر الكرة بنجاح لباسم مرسي سوى في مناسبتين فقط.

حتى أيمن حفني لم يستطع أن يمرر الكرة لكهربا سوى مرة وحيدة.

وبالعكس كهربا مرر الكرة لأيمن حفني مرة وحيدة أيضا.

هذه الأشياء توضح كيف تم عزل خطوط الزمالك خلال اللقاء ما منح النجم الفرصة كاملة للاندفاع الهجومي ليسجل الفريق التونسي 5 أهداف.

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