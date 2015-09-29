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مرتضى يهاجم 3 شخصيات بالكاف .. ويصف حكم مباراة النجم ب ' الفاجر '

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مرتضى يهاجم 3 شخصيات بالكاف .. ويصف حكم مباراة النجم ب ' الفاجر ' مرتضى يهاجم 3 شخصيات بالكاف .. ويصف حكم مباراة النجم ب ' الفاجر '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 شخصيات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في مباراة النجم الساحلي بكأس الكونفدرالية.

وقال مرتضى: "لا أعرف ماذا يريد شطة وحازم الهواري ومصطفى مراد من الزمالك؟، فالأخير والده رجل محترم، ومن مؤسسي الاتحاد الأفريقي".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "هذه الشخصيات تتدخل في تعيين الحكام، وعندما رأوا الزمالك يسير بشكل جيد، قاموا بتعيين حكم من سيشل تغاضى عن ركلتين جزاء".

وتابع: "الحكم الذي أدار مباراة الاهلي وأورلاندو ذبحنا في لقاء سانجا باليندي، وألغى هدفين للزمالك، ولكنه كان مثاليًا في مباراة الأهلي، بل كان ضد أورلاندو في بعض الحالات".

وواصل رئيس الزمالك هجومه: "أما حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي كان فاجرًا، أخطاؤه أقر بها جميع الخبراء في استوديوهات التحليل".

واختتم مرتضى منصور: "من هو حازم الهواري ليكون عضوًا بلجان الاتحاد الأفريقي، هل مارس كرة القدم أو التحكيم من قبل؟ .. أعتقد أن تواجده مجاملة كبيرة".

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فيديو اليوم السابع

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