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البنزرتي مدرب النجم لـ في الجول: الزمالك لم يتأثر بانضمام لاعبيه للمنتخب العسكري

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البنزرتي مدرب النجم لـ في الجول: الزمالك لم يتأثر بانضمام لاعبيه للمنتخب العسكري البنزرتي مدرب النجم لـ في الجول: الزمالك لم يتأثر بانضمام لاعبيه للمنتخب العسكري

قلل فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي التونسي من تأثير انضمام ثنائي الزمالك إبراهيم صلاح وأحمد توفيق لمنتخب العسكري، على سقوط الفريق الأبيض أمام فريقه بنتيجة 5-1.

النجم أكرم وفادة ضيفه الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالفوز 5-1.

ولعب الفريق الأبيض المباراة منقوصا من الثلاثي محمد أبو جبل وإبراهيم وصلاح وأحمد توفيق بسبب انضمامه لمنتخب مصر العسكري، ليصرح بعدها مرتضى منصور رئيس النادي بأن الفريق لعب بدون خط وسط لصالح جيش مصر.

FilGoal.com سأل البنرزتي .. هل تأثر الزمالك بغياب صلاح وتوفيق؟

وأجاب البنزرتي لـFilGoal.com: "لا أرى أن الزمالك تأثر بانضمام لاعبيه لمنتخب مصر العسكري قبل المباراة، الفريق الكبير يعتمد على العمل الجماعي".

وتابع "وإذا كان الزمالك غاب عنه لاعبين اثنين، فالنجم خسر 5 لاعبين مهمين بسبب الإصابة".

وأكمل "عامة، تركيزي كان منصبا بنسبة 90% على فريقي قبل المباراة. نحن نلعب لعبة جماعية لا تتوقف على غياب لاعب مهما كانت درجة أهميته".

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