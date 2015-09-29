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#ليلة_الأبطال - هل يكسر صلاح صيام 22 شهرا في درجة حرارة تقترب من الصفر

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#ليلة_الأبطال - هل يكسر صلاح صيام 22 شهرا في درجة حرارة تقترب من الصفر #ليلة_الأبطال - هل يكسر صلاح صيام 22 شهرا في درجة حرارة تقترب من الصفر

هل تشهد مواجهة روما مع باتي بوريسوف كسر محمد صلاح جناح الذئاب لصيامه التهديفي في دوري أبطال أوروبا الذي امتد طويلا.

ويحل روما ضيفا على الفريق البيلاروسي ضمن الجولة الثانية من دوري الأبطال يوم الثلاثاء في درجة حرارة تصل لثلاث درجات مئوية.

صلاح لعب ضد برشلونة في الجولة الأولى لكنه لم يصل لمرمى أندري تير شتيجن رغم إزعاجه لدفاع البلوجرانا بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويغيب جناج منتخب عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا منذ أواخر نوفمبر 2013 حين سجل لبازل في شباك تشيلسي.

بعد ذلك بنحو شهرين أتم صلاح انتقاله لتشيلسي لكنه لم يستطع المشاركة مع الزرق في باقي مشواره بالبطولة الأوروبية الأهم نظرا لمشاركته مع بازل من قبل.

في موسم 2014-2015 شارك صلاح في مباراتين بدوري الأبطال لكنه لم يسجل رغم أنه كان قريبا للغاية في مباراة سبورتنج لشبونة.

آمال روما أمام باتي تنعقد على أقدام صلاح في ظل غياب الثلاثي الهجومي إدين دجيكو وفرانشسكو توتي وياجو فالكي عن اللقاء.

مؤتمر جارسيا - هل يلمح لإشراك صلاح كمهاجم صريح أمام باتي في دوري الأبطال

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