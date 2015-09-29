نوكس وايت NUXE White للتفتيح والتجديد

بيروت- سيدتي نت

"نوكس وايت" NUXE White® هو برنامج عناية متكامل للبشرة يعتمد على مزيج الزهور البيضاء وفيتامين سي، وقد أظهر هذا المزيج نتائج مذهلة من حيث نقاء البشرة وتجانسها. وبنعومة بتلات الورود تنزلق كريمات "نوكس وايت" على البشرة بسلاسةٍ وتضفي عليها شذى الأزهار البيضاء العطر.

الترطيب:

ولضمان الحصول على بشرةٍ أكثر نقاءً، تستخدم مستحضرات "نوكس وايت" أزهار الكرز لخواصها الترطيبية الرائعة والتي تساعد البشرة على عكس الضوء بشكلٍ أفضل. إضافةً إلى ذلك يعتبر زيت عباد الشمس الداخل في تركيبتها مصدراً غنياً بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين إي المضاد للأكسدة.

يعتبر برنامج العناية المتكامل من "نوكس وايت" NUXE White® الحل المثالي لبشرةٍ نقيةٍ وصافية.

اتبعوا الخطوات الكاملة من مجموعة "نوكس وايت" للحصول على بشرةٍ متألقةٍ ونضرةٍ ولامعة:

1- تنظيف ونقاء مع "رغوة التنقية والتفتيح" بسعر 99 درهماً إماراتياُ

تعمل هذه الرغوة الناعمة على تنظيف سطح البشرة دون أن تجففها. تعمل تركيبتها الغنية بمشتقات جوز الهند والذرة وعباد الشمس على تشكيل رغوةٍ لطيفةٍ لتفتيح وتنظيف البشرة.

2- ترطيب وتلطيف مع "كريم الترطيب والتفتيح" بسعر 114 درهماً إماراتياً

يجعل هذا المرطب البشرة أكثر تألقاً بفضل تأثير حبيبات التقشير اللطيفة على البشرة بالإضافة إلى مستخلص زهرة الكركديه وحمض البيروفيك الذي ينشط تجديد الخلايا دون تهييج الجلد نظراً لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من المواد الهلامية. يحافظ حمض الهيالورونيك الطبيعي 100% على رطوبة سطح الجلد مما يعطيه ملمساً أكثر نعومةً.

3- تصحيح مع "سيروم التفتيح المركز لإزالة البقع الداكنة" بسعر 269 درهماً إماراتياً

يعد هذا السيروم فعالاً جداً في عملية التفتيح وإزالة البقع الداكنة وذلك بفضل تركيبته العالية التركيز مقارنةً بالمستحضرات الأخرى في المجموعة والتي تتكون من خلاصة الزنبق وفيتامين سي.

4- إزالة البقع الداكنة والترطيب مع "هلام التفتيح والترطيب" بسعر 199 درهماً إماراتياً

يعمل هذا الهلام ذو الملمس الحريري بدون لمعة (بودرة الأرزّ) على ترطيب وملء البشرة (أزهار الكرز والغليسيرين النباتي). كما يحسّن من نضارة الجلد ويخفف من اصفراره ليكشف عن بشرةٍ متجددةٍ ووردية. تصبح البشرة مع هذا الهلام أكثر صفاءً ونضارةً مع بقع داكنة أقل بفضل تركيبته المكونة من (الزنبق والزعفران الأبيض وفيتامين سي).

5- حماية من الأشعة فوق البنفسجية مع "كريم الحماية اليومية من الأشعة فوق البنفسجية مع معامل SPF30 PA+++" بسعر 145 درهماً إماراتياً

بقوامه السلس يوفر هذا الكريم حمايةً ثلاثية (من الشمس والتلوث وتلف الخلايا) ويشكل درعاً واقياً للبشرة من العوامل البيئية الضارة. معامل الحماية الشمسية SPF يقي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والقصيرة المدى (UVA و UVB)، وذلك بفضل مزيجه المكون من المعادن والفلترات الكيميائية، كما يساعد على الحدّ من تصبّغات الجلد التي يسببها التعرض للشمس. أما حماية خلايا البشرة فتتم من خلال خلاصة الكاكاو المدعّمة بمستخلص الياسمين وفيتامين E ومضادات الأكسدة القوية. وأخيراً، تكفل مادة البوليفينول المستخرجة من نبتة "الشيّا" الحماية من التلوث، إذ تعمل هذه المادة على عزل تأثير المعادن الثقيلة على البشرة وتساعد في إزالة السموم من خلايا الجلد.

6- الحماية وتوحيد اللون مع "كريم BB للتفتيح مع معامل SPF30 PA+++" بسعر 164 درهماً إماراتياً

يؤمن كريم BB هذا إشراقاً وتجانساً للبشرة في آنٍ واحد. بفضل مزيجه المكون من حاجبات الشمس والفلاتر المعدنية يمنع الكريم ظهور البقع الداكنة، ويعزز هذه الوظيفة وجود جزيئات التفتيح (الزعفران الأبيض المدعّم بخلاصة الأقحوان) وجزيئات الترطيب (زيوت الخبيزة وزهرة البوراج).

إضافةً إلى ذلك ستعمل الأصباغ المعدنية على توحيد لون البشرة وإعادة تجانسها، في حين ستضفي بودرة السيليكا الطبيعية 100% إضاءةً على البشرة وتجعلها أكثر صفاءً، أما الشاي الأخضر فسيقوم بشدّ المسام.

7- ترطيب وتوحيد لون البشرة مع "ماسك الإشراق والتجانس" بسعر 289 درهماً إماراتياً

يتكون قناع "نوكس وايت"NUXE White® من أنسجة القطن الخام 100%، والمشبعة بـ 21 مل من السائل المدعّم بالمكونات النشطة (الزنبق، الزعفران الأبيض، فيتامين سي، الورد الخزفي، أزهار الكرز). يمكن استخدام الماسك مرتين في الأسبوع، لمدة 10 دقائق فقط في كل مرة، للتمتع ببشرةٍ رطبة وممتلئة.

8- نوكس وايت الجديد "كريم الليل للإشراق والتجديد" بسعر 239 درهماً إماراتياً