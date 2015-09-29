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بالصور: 10نجمات قبل وبعد عمليات تجميل الأنف

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بالصور: 10نجمات قبل وبعد عمليات تجميل الأنف بالصور: 10نجمات قبل وبعد عمليات تجميل الأنف

الإثنين 28-09-2015 14:38

تعددت الابتكارات في عالم التجميل وازدادت معها حاجات تغيير الشكل من نحت الوجه إلى تكبير الصدر، نفخ الشفاه، أو حتى تجميل العينين. لكن، تبقى عمليات تجميل الأنف هي الأولى في العالم. إذ لم تعد مخصصة للنجمات والسيدات المدمنات على عمليات التجميل، بل أصبحت أساسية عند الفتيات وحتى الشباب.

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ويمكنك أن تشهدي كيف تتبدل أشكال الأنوف مع الموضة من الرفيع إلى المرفوع ، الصغير أو حتى العريض، ولذلك يلجأ البعض إلى عدة عمليات جراحية لتغيير شكل الأنف. ومن الجدير ذكره أن أطباء التجميل باتوا يستخدمون الآن حقن البوتوكس لتجميل الأنف، بعيداً عن الجراحة في بعض الحالات. ومع ذلك، تبقى هذه المشكلة من المواضيع الساخنة عند النجمات. إذ، بالرغم من اعترافات البعض بإجرائهن عمليات تجميل، إلا أن البعض الآخر غالباً ما يرفضن التجميل وينسبن تغيّر الشكل إلى تطورات الموضة. إليك، بالصور(القديمة والحديثة)، قائمة بأشهر النجمات العربيات والأجنبيات توضح التغيّر الواضح بشكل الأنف. تابعي الصور وشاركينا رأيك.

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