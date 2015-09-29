اشرب عرقسوس وحلى بفراولة.. أطعمة ومشروبات تخلصك من التوتر والقلق النفسى

كشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة والوصفات الطبيعية التى تساهم فى الحد من القلق والتوتر والضغوط النفسية ، وتعزيز شعورك بالاسترخاء والراحة النفسية.

وأوضح التقرير أن التوتر قد يزيد من إقبال الإنسان على تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، وزيادة مستوى الهرمونات التى تعزز تراكم الدهون بالجسم، وخاصة بمنطقة البطن وحول الفخذين والورك.

وتابع التقرير أن التوت الأزرق والفراولة والكرانبرى والتوت الأسود تعد هى الخيار الصحى الأفضل لتناوله كسناكس بين الوجبات من أجل الحد من التوتر والقلق، نظراً لأن هذه الأطعمة تحتوى على سكريات طبيعية لا تتسبب فى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

وتابع التقرير أن الشيكولاتة أيضاً من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى الحد من القلق والتوتر، حيث ثبت أنها تساهم فى زيادة إفراز هرمونات الاندروفين داخل المخ، والحد من القلق والتوتر، وخاصة ً الشيكولاتة السوداء.

وأضاف التقرير أن هناك بعض المأكولات الأخرى المضادة للقلق والتوتر، وتشمل: المكسرات والكرفس والعرقسوس وأسماك السالمون والسردين والماكريل والثوم والكرنب وزيت الزيتون.