454 مليار ريال قدمتها مؤسسات الإقراض الحكومية لتنمية الوطن

الرياض - واس

واصلت مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في تقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك المؤسسات والصناديق منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 2014م (454.4 مليار ريال) في الوقت الذي بلغ في إجمالي موجوداتها 615.4 مليار ريال بارتفاع 9.1% مقارنة بالعام 2013م. وكشف التقرير ال51 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات في العام الماضي بلغ نحو 58.1 مليار ريال بارتفاع 21.3% مقارنة بعام 2013م، مؤكداً أن نسبة السداد للقروض خلال العام 2014م بلغت 18.5 مليار ريال بانخفاض بنسبة 29.7% مقارنة بالعام 2013م.