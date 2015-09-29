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تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته 170 جرام هيروين بمدينة نصر

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تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته 170 جرام هيروين بمدينة نصر تجديد حبس عاطل 15 يوما ضبط بحوزته 170 جرام هيروين بمدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى جوهر الهيروين.

وكانت قد أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين.

وبمواجهة المتهم أمام النيابة اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان فى يستعد لترويج المخدرات على عملائه خلال أيام عيد الأضحى.

وكان قد تمكن رجال مكافحة المخدرات، من القبض على "فراج س إ" 45 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 170 جراما ومبلغ 500 جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365