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توزيع نصف مليون عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن

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توزيع نصف مليون عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن توزيع نصف مليون عبوة ماء زمزم لضيوف الرحمن

    وزعت شؤون الحرمين نصف مليون عبوة ماء زمزم المبارك على حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة من خلال عدد من (البرادات) المهيأة والمجهزة لذلك، وقد وزعت في عدد من المواقع ليصل ماء زمزم المبارك مبرداً لأكبر شريحة مستهدفه من ضيوف الرحمن.

ويأتي برنامج إهداء ضيوف الله عبوات ماء زمزم المبرده ضمن خطة الرئاسة خلال موسم الحج وضمن حملتها السنوية (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) والتي تعيش حالياً عامها الثالث، وذلك تتويجاً لمنظومة الخدمات التى تهدف إلى الاحتفاء بالحجاج وإكرامهم وإظهار الحفاوة لهم. وبإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن الخزيم.

وتسعى الرئاسة لتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن عوناً لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -وفقها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين.

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