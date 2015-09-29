فهد بن سلطان ينقل تعازي القيادة في الشهيدين العمري والشهري

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ظهر أمس الاثنين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- والشعب السعودي لوالد وأسرة شهيد الوطن عوض داحش العمري ولعم وأشقاء الشهيد سلطان محمد الشهري اللذين استشهدا في ميدان الشرف والكرامة أثناء دفاعهم عن الوطن الغالي في الحد الجنوبي.

وقدم سموه تعازيه لوالد الشهيد العمري ولعم وأشقاء الشهيد الشهري، وقال "استشهادهما فخر لقيادتهما ولكم ولنا والشعب السعودي".

وأوضح الأمير فهد بن سلطان "إن أنبل ما يمكن أن يتمناه الإنسان أن يكون دائماً في مواقف البطولة والفداء للدفاع عن دينه وأرضه وتراب وطنه وشعبه وهم إنشاء الله شهداء والسعيد يحصل له الفرصة ليساهم بالدفاع عن عقيدته وبلاده فإن عاش عاش عزيز وأن توفاه الله تعالى فهو في أعظم مكان ونحسبه عند الله شهيداً، ونحن في هذه البلاد العزيزة أسرة واحدة وهم أبناء سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي كله".

واستطرد قائلاً "بلادكم -والحمد لله- بخير ما دام أنتم بخير وآباؤكم وأجدادكم هم من ضحوا لتوحيد هذا الوطن المعطاء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته".

من جانبهما، رفع والد الشهيد العمري وعم وأشقاء الشهيد الشهري شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ولسمو أمير منطقة تبوك، وقالوا "هذا شرف لنا فهذه بلادنا ندافع عنها بأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك فداء لها، وقالوا أن تعازي ومواساة سموكم خففت عنا أحزاننا".

وكان سمو أمير منطقة تبوك وجموع المصلين قد أدوا الصلاة ظهر أمس الاثنين على شهيدي الوطن عوض داحش العمري وسلطان محمد الشهري في جامع الوالدين بمدينة تبوك.