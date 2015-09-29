الهلال الأحمر يباشر 2558 حالة في العاصمة المقدسة والمشاعر

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية أول أمس 2558 بلاغًا في المشاعر المقدسة وعالجت 1419 حالة في الموقع وتعذرت مباشرة 386 حالة لأسباب متعددة منها عدم جدية البلاغ ووضوحه أو لكون الحالة لا تستدعي التدخل الطبي الطارئ.

وسجل مشعر منى "867" حالة فيما سجلت العاصمة المقدسة "921" حالة، والحرم المكي الشريف 391 حالة، والجمرات 201 حالة، فيما نقل الأسعاف الجوي 36 حالة.

وبينت الهيئة في بيانها الإحصائي اليومي أنها نقلت 753 حالة للمستشفيات الموجودة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، ليصل عدد الحالات التي باشرها الهلال الأحمر منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة أكثر من "17833" حالة حتى الآن.

وأفادت الأحصائية أن عدد الحالات المسجلة للحجاج بلغت 2015 حالة بينما بلغت الحالات التي تم مباشرتها لغير الحجاج 157 حالة، أما إجمالي الحالات المسجلة حسب الجنسيات فقد بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها للسعوديين في مكة والمشاعر المقدسة 410 حالات ولغير السعوديين 1687 حالة، بالإضافة إلى 75 حالة من مجهولي الهوية.

وجاءت الحالات المرضية التي باشرتها فرق الهلال الأحمر السعودي من أعلى الحوادث والتي بلغت 1915 حالة تم نقل 656 منها ومعالجة 1259 في الموقع، فيما كانت أبرز الحالات المرضية التي تمت مباشرتها الضعف العام والتي بلغت "445" حالة و"259 " حالة أمراض تنفسية، فيما سجلت الأمراض الحرارية "232" حالة بالإضافة ل"435" حالة مرضية أخرى.

وسجلت الحالات الناتجة عن إصابات "247" حالة نقل منها 96 حالة، وتم معالجة 151 حالة في الموقع، وسجلت حالات حوادث السير ب"80" حالة وحلت حوادث السقوط في المرتبة الثانية ب"47" حالة والازدحام بتسع حالات و102 حالة لأسباب أخرى.

واختتمت الهيئة بيانها الإحصائي بعدد البلاغات التي باشرتها فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بأنواعها؛ حيث بلغ عدد الحالات التي باشرتها فرق الاستجابة المتقدمة 131 حالة والإسعاف الجوي 36 حالة وفريق الدراجات النارية 148 حالة، وفرق التطوع 142 حالة.