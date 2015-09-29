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ولي العهد يثمن جهود كل من ساهم وساعد الجندي هزازي في عودته إلى الوطن

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ولي العهد يثمن جهود كل من ساهم وساعد الجندي هزازي في عودته إلى الوطن ولي العهد يثمن جهود كل من ساهم وساعد الجندي هزازي في عودته إلى الوطن

    بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قامت طائرة الإخلاء الطبي عصر أمس بنقل الجندي طلال علي أحمد هزازي أحد منسوبي حرس الحدود إلى مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض.

وتمكن الجندي طلال هزازي من العودة إلى أرض الوطن بفضل الله بعد أسبوعين من اختطافه من قبل المليشيات الحوثية المتمردة عقب أن ضل طريقه هناك. وثمن سمو ولي العهد كل من ساهم وقام بمساعدته وإسعافه مشيدا بشجاعتهم وبسالتهم.

وتابع مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي استقبال الجندي طلال هزازي أمس الأول، حيث كان في استقباله عدد من قادة وضباط حرس الحدود إثر نقله بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه ومتابعة حالته الصحية بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

وقدمت له كافة أنواع الرعاية الطبية اللازمة بعد أن تعرض للإجهاد والإعياء وجرى إشعار ذويه والتنسيق معهم للاطمئنان عليه بعد أن أصبح وضعه الصحي مستقرا ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن الجندي الهزازي ظل موقعه بعد أن كان محاصراً فيه من قبل عناصر معادية داخل الأراضي اليمنية منذ أسبوعين؛ حيث انقطع الاتصال به إثر تعرض عدد من مراكز حرس الحدود بظهران الجنوب بمنطقة عسير إلى قذائف من الجانب اليمني وسطر الجندي الهزازي نموذجا لشجاعة وبسالة الجندي السعودي مجددا الولاء والعهد والطاعة لقيادته ووطنه منوها بالرعاية التي وجدها.

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