ضيوف الملك: مشروعات عملاقة شاهدناها في الحرمين والمشاعر

أشاد 2400 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين - يمثلون 80 دولة، بينهم 1000 حاج فلسطيني من قطاع غزة من ذوي أسر الشهداء، بالمشروعات العملاقة التي شاهدوها في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وابتهل الحجاج إلى الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خير الجزاء، بعد أن مكنّهم بعد الله تعالى من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وزيارة المسجد النبوي الشريف بكل يسر وسهولة. وسألوا الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته وأن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، معبرين عن سرورهم بما شاهدوه ولمسوه منذ وصولهم لأداء حجهم من كرم وأخلاق إلى جانب الخدمات الجليلة التي وجدوها.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم المدينة المنورة مساعد الأمين العام لبرنامج الاستضافة يوسف بن إبراهيم الحميد وعدد من أعضاء اللجان العاملة في البرنامج، وذلك بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر واطمئنان.