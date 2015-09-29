خادم الحرمين.. مسيرة عطاء للوطن.. ومواقف أمينة على مصالح الأمة

لم يألُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منذ توليه الحكم في المملكة، جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تعددًا سبقه نشاطات في مراحل مختلفة تقلد خلالها - رعاه الله - العديد من المناصب.

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الصعيد الداخلي

وعلى المستوى الداخلي برزت رعايته -حفظه الله- حفل افتتاح المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدشنًا خلال الحفل مشروعات الجامعة المنجزة التي شملت مبانٍ تعليمية في كل من المدينة الجامعية بالرياض وفروعها ومعاهدها العلمية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك المشروعات الخدمية والتقنية المتمثلة في ثلاث مراحل من إسكان أعضاء هيئة التدريس، ومواقف متعددة الأدوار للطلاب ومشروعات البنية الأساسية للاتصالات والأنظمة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت حوالي (3.235.000.000) ريال. وفي 11 / 6 / 1436ه رعى خادم الحرمين الشريفين حفل افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» التي نظمها أبناء وأحفاد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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وافتتح -رعاه الله- في العشرين من نفس الشهر مشروع تطوير حي البجيري في الدرعية، الذي أنهت الهيئة العُليا لتطوير مدينة الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية موقعًا -أيده الله- على لوحة محفورة يحملها مجموعة من الأطفال.

تلا ذلك رعايته -حفظه الله- حفل تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث دشن ووضع الحجر الأساس للمقر الدائم للمركز الذي يقوم بتوحيد الأعمال الإنسانية والإغاثة التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

وفي الثالث من شهر شعبان الماضي افتتح خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الرياض عددًا من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني شملت مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية والمختبر المركزي.

وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- في الثاني عشر من الشهر نفسه بزيارة للمسجد الحرام في مكة المكرمة حيث توجه إلى داخل الكعبة المشرفة وصلى ركعتي السنة وتشرف بغسل جدار الكعبة المشرفة ثم تفقد المرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف واطلع -حفظه الله- على مخططات ولوحات توضيحية تبين مراحل تنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي وما تم إنجازه والعناصر المرتبطة به.

وفي شهر رمضان المبارك رعى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مكة المكرمة حفل وضع الحجر الأساس لمشروع «خير مكة» الاستثماري الخيري العائد لجمعية الأطفال المعوقين، واطلع -أيده الله- في مقر إقامته بالمدينة المنورة على العرض الخاص لمشروعات توسعة الحرم النبوي والمنطقة المركزية وشاهد مجسمات ومخططات لمشروعات توسعة المسجد النبوي، ودرب السنة الذي يربط الحرم النبوي بمسجد قباء، وتوسعة مسجد قباء، إضافة إلى مشروع دار الهجرة وما تشتمل عليه تلك المشروعات من شبكة للنقل وتفريغ الحشود، ثم رعى -وفقه الله- حفل تسليم جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود التقديرية ومسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في المدينة المنورة.

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وزار الملك سلمان خلال الشهر الفضيل مسجد قباء في المدينة المنورة، مؤديًا ركعتي تحية المسجد خلال الزيارة.

وافتتح - حفظه الله - مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 8 ملايين مسافر سنويًا في المرحلة الأولى سترتفع إلى 18 مليون مسافر سنويًا في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة من المخطط الرئيس فستوفر أكثر من ضعف السعة الاستيعابية للمطار لتتجاوز 40 مليون راكب سنويًا.

وشهد الشهر الكريم أيضًا تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة تشمل مبنى التوسعة والساحات والأنفاق ومبنى الخدمات والطريق الدائري الأول، وتفضل خادم الحرمين الشريفين بضغط زر تدشين مشروع مبنى توسعة المسجد الحرام المكون من ثلاثة أدوار على مسطح بناء يبلغ 000ر320 متر مربع يستوعب 000 ر 300 مصل.

كما دشن - أيده الله - ساحات التوسعة التي تبلغ مسطحاتها 000 ر 175 متر مربع وتتسع لحوالي 000 ر 330 مصل، وأنفاق المشاة التي تضم خمسة أنفاق للمشاة لنقل الحركة من الحرم إلى منطقة الحجون وجرول وخصص أربعة منها لنقل ضيوف بيت الله الحرام فيما خصص الخامس للطوارئ والمسارات الأمنية.

المستوى الخارجي

وعلى المستوى الخارجي، وضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين بالقضايا العربية وصل -حفظه الله- إلى مدينة شرم الشيخ يوم الثامن من شهر جمادى الآخرة على رأس وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة ألقاها أمام القمة أن الواقع المؤلم الذي تعيشه عدد من البلدان العربية، من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء، هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية، الذي تقوده قوى إقليمية أدت تدخلاتها السافرة في المنطقة العربية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بعض الدول العربية.

وقال -حفظه الله-: «في اليمن الشقيق أدى التدخل الخارجي إلى تمكين المليشيات الحوثية - وهي فئة محدودة - من الانقلاب على السلطة الشرعية، واحتلال العاصمة صنعاء، وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف للحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره»، لافتًا الانتباه إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة واستمرارها في تعنتها ورفضها لتحذيرات الشرعية اليمنية ومجلس التعاون ومجلس الأمن وللمبادرات السلمية كافة، والمضي قدمًا في عدوانها على الشعب اليمني وسلطته الشرعية وتهديد أمن المنطقة؛ ولذا فقد جاءت استجابة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم لطلب فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن الشقيق وشعبه العزيز وسلطته الشرعية وردع العدوان الحوثي الذي يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدًا للسلم والأمن الدولي ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة، مؤملاً أن يعود من تمرد على الشرعية لصوت العقل والكف عن الاستقواء بالقوى الخارجية والعبث بأمن الشعب اليمني العزيز والتوقف عن الترويج للطائفية وزرع بذور الإرهاب.

وقال - حفظه الله - في كلمته: «إن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا، وموقف المملكة العربية السعودية يظل كما كان دائمًا، مستندًا إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أن الأزمة السورية مازالت تراوح مكانها ومع استمرارها تستمر معاناة وآلام الشعب السوري المنكوب بنظام يقصف القرى والمدن بالطائرات والغازات السامة والبراميل المتفجرة ويرفض كل مساعي الحل السلمي الإقليمية والدولية، مشددًا -رعاه الله- على أن أي جهد لإنهاء المأساة السورية يجب أن يستند إلى إعلان مؤتمر جنيف الأول، قائلاً: «لا نستطيع تصور مشاركة من تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري في تحديد مستقبل سوريا».

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دعم لمؤسسات الاقتصاد

وقد سطر خادم الحرمين الشريفين منذ توليه إمارة الرياض ملاحم كثيرة ستبقى شاهدة على حسن الأداء وغزارة العطاء في مجالات متعددة.

فلقد كان الملك سلمان -حفظه الله- دائم التوجيه والتنبيه على رجال الأعمال في المملكة أن يضعوا الله -عز وجل- نصب أعينهم في كل تعاملاتهم استنادًا لما دأبت عليه بلاد الحرمين في شتى المجالات، ففي يومِ لقاءٍ جمعه ببعضهم في مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة الرياض قال لهم - أيده الله - إنكم مسؤولون مسؤولية كبرى أمام الله قبل كل شيء ثم أمام مواطنيكم ووطنكم أنتم وزملائكم في الغرف التجارية الصناعية الأخرى ورجال الأعمال في كل المجالات، مضيفًا «من أشاهده الآن أمامي من وزراء سابقين ونواب وزراء ووكلاء وزارات ومديري عموم في الدولة اكتسبوا الخبرة والتجربة من عملهم الرسمي وجاءوا في عمل آخر لا يقل أهمية على الإطلاق عن عملهم الرسمي الحكومي، فواجب الدولة عليكم أو عليهم أدوه والآن يؤدون واجبا آخر هو واجب الاقتصاد الوطني... الارتجال دائمًا أو القفز السريع ربما فيه بعض مكاسب ربما البعض حقق بعض مكاسب منه.. لكن الشيء المبني على أسس ثابتة هذا هو ما نريده».

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ومن أوجه رعايته - رعاه الله - لمناشط الاقتصاد في المملكة افتتاحه لعديد المعارض والندوات والفعاليات الاقتصادية ونذكر منها افتتاحه معرض الصناعات الوطنية والكهرباء، الذي وصفه خادم الحرمين الشريفين بأنه تجسيد للصورة الحقيقية للصناعة السعودية.

كما كان دائم المطالبة من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة أن تعطى فكرة كاملة عن الصناعات الوطنية حتى تصل لكل مواطني المملكة ويتعرفوا عليها ويستفيدوا منها أسوة بغيرها من المنتجات والصناعات.

ونذكر أيضًا رعايته حفل جائزة الملك عبدالعزيز للمصنع المثالي حيث يسلم - حفظه الله - الدروع والشهادات للمصانع الفائزة في مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك افتتاحه الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية وتأكيده أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام مسيرة هذه الهيئات وتعمل بالتعاون مع أشقائها على ضمان استمرار جهودها في دعم التنمية الاقتصادية في الوطن العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دوله.

حرصٌ دائم على أهمية إنشاء صناعة سعودية مستندة إلى أرض صلبة

وقد كان خادم الحرمين الشريفين يؤمن أيما إيمان أن السعودة عامل مهم جدًا ومتطلب وطني وشعبي في المجال الاقتصادي الخاص ولذلك فالدولة رعاها الله توليها جل الاهتمام وتشجع رجال الأعمال على تنفيذها لما تعود به من نفع وفائدة للتاجر وللمواطن وللدولة.

وحينما افتتح - حفظه الله - منتدى التنافسية الدولي شدد على أن الإصلاحات سوف تستمر بإذن الله وبالتزامن معها أعلن أن مشروعًا متكاملاً لإصلاح القضاء تم تبنيه بتخصيص سبعة مليارات ريال لإنجاحه وكذلك تم تبني مشروع متكامل آخر لا يقل أهمية وهو برنامج تطوير التعليم العام في المملكة وخصص له أكثر من (11) ملياراً من الريالات.

ولا شك في أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطور الاقتصاد السعودي يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة بتحقيق معادلة اقتصادية أسسها بيئة اقتصادية جاذبة ورؤوس أموال ناجعة ومواطن ينهل الفائدة، في سبيل تحقيق عيش رغيد على أرض الحرمين الشريفين.

اهتمام بالقرآن وحفظته

و»من فضل الله ونعمه، أن نحتفل كل سنة، بأهل القرآن من حفظته، وتاليه، ومجوديه، ومفسريه».. «إن أكبر النعم من الله عز وجل، وهي كثيرة، أن نقرأ كتابه ونعمل به، وهذه البلاد، والحمد لله، دستورها كتاب الله».

هكذا يردد خادم الحرمين الشريفين في كل مرة يرعى فيها حفلاً لتكريم حفظة كتاب الله الكريم أو حينما يفتتح جامعًا أو مسجدًا في المملكة، تلك الرعايات والافتتاحات التي لازمت اسم سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ أن كان أميرًا للرياض حتى بات خادمًا للبيتين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وملكًا لدولة هبط فيها الوحي وباتت قبلة للمسلمين في كل أرجاء المعمورة.

يكفي ليعرف كل منا حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم وأهله أن يخوض في معاني كلماته وهو يقول: «الحمد لله، ففي كل مدرسة، أو جامعة، أو مسجد، وفي كل منطقة، ومحافظة، وقرية، هناك من يعمل على تشجيع حفظ القرآن وتجويده وتفسيره، وهذه نعمة من الله.. ديننا، والحمد لله، بما أنزله الله عز وجل، في كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبان لنا مالنا وما علينا في آخرتنا ودنيانا؛ لذلك من أوجب الواجبات على الإنسان منا، أن يدرس دستور بلاده، القرآن الكريم، وأن يدرس السنة، التي تفسر القرآن، كما فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم».

يرافق رعايته - أيده الله - للقرآن وأهله ما يقدمه من دعم معنوي، ومادي، لحفظة كتاب الله، حيث يأتي هنا على سبيل الذكر لا التعداد، تخصيصه مبلغ مليون ونصف المليون ريال لجائزته - حفظه الله - لأفضل حافظ وحافظة للقرآن الكريم، في مختلف مناطق المملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يؤكد في كل مرة أن اهتمامه بالقرآن الكريم وأهله؛ ينبع من اهتمام المسلم بدينه أولاً، ثم لما نهجته المملكة العربية السعودية، في رعايتها للإسلام والمسلمين، منوهًا بالدعم اللا محدود الذي يقدمه ملوك المملكة للجمعيات الخيرية.

لم يكن خادم الحرمين الشريفين، يرى أن رعايته واهتمامه بالقرآن الكريم، وأهله، واجبًا وأمانة فقط، بل إنه عد رئاسته الفخرية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، ودعوته لرعاية أي نشاط أو حفل أو مسابقة للقرآن الكريم، بمثابة التشريف الذي لا يتوانى - حفظه الله - في تقلده وتلبية طلب مقيمه وراعيه؛ لذا نجده - أيده الله - يقول: «أي شرف أسمى وأكبر أن يحضر الإنسان في حفل تكريم حفظة كتاب الله الذي هو دستور هذه البلاد وما قامت عليه هذه الدولة».

ويدون التاريخ لخادم الحرمين الشريفين، نصيحته للشباب، حين حثهم على أن يكونوا قدوة لغيرهم من خلال تخلقهم بأخلاق القرآن الكريم، قائلاً: «حافظ القرآن لابد أن يكون قدوة فاعلة وأن يتخلق بأخلاق القرآن وبسيرة نبينا محمد -صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام- حتى يكون نافعًا لدينه ووطنه ومجتمعه، وإن على أبنائي أن يتحصلوا على العلم النافع الذي يحميهم بعد الله تعالى من الانحراف، وأن يطبقوا مبدأ الوسطية التي حث عليها ديننا الحنيف بلا غلو ولا تفريط».

الرياض في قلب سلمان

وارتبط اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ارتباطًا وثيقًا ومتلازمًا بمنطقة الرياض على مدى سنوات طوال تبادلا خلالها العشق تطورًا وعطاءً، فلم يدخر - أيده الله - جهدًا في سبيل تطوير المنطقة التي تسارعت في نموها وتطورها حتى باتت من أجمل العواصم العربية.

ولعل البنى التحتية للمدن تشكل دائمًا البذرة الأولى نحو مدن عامرة متعايشة وهو ما حرص عليه خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض وحتى وقتنا الحاضر.

كما أن التطور العمراني بما يشمله من طرق ومساكن وغيرها، والتطور الخدمي في مختلف المجالات، يمثلان ركيزتين أساسيتين قامت عليهما أسس تطوير مدينة الرياض.

ذات يوم قال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في رؤية تجسد بعد نظر ودراية ثاقبة: «كما نعلم فإن مدينة الرياض في نمو وتطور دائمين بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي والرعاية الكريمة التي تحظى بها مختلف مناطق المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وهذا يؤدي إلى تنامي الطلب على الوحدات السكنية مما يضاعف من مسؤوليتنا جميعًا في مواجهة هذا الوضع بحيث يكون تفاعلنا مع هذه القضية المهمة بالمستوى اللائق والفاعل، ولا شك فإن مجال الاستثمار في هذا الشأن هو مجال مربح جدًا والحمد لله الإمكانات الاستثمارية موجودة في هذه البلاد؛ لذلك أدعو جميع المستثمرين لمضاعفة جهودهم ولاشك أن الأمن والاستقرار الذي تتمتع به هذه البلاد والرعاية الكاملة من الدولة بهذا المجال يتيح الفرصة الكبيرة لهم».

لقد كان - حفظه الله - حريصًا كل الحرص على عقد الاجتماعات الدورية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والخروج منها بكل ما يخدم المنطقة ويرفع من جاهزيتها لملاحقة التطور بين مثيلاتها في مختلف الدول، ومراجعة سير العمل في عدد من النشاطات والمشروعات التطويرية في المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، كما كان - رعاه الله - راعيًا ومفتتحًا ومدشنًا للكثير من الفعاليات والمشروعات ذات الصلة بذلك.

مما يذكر من ذلك افتتاحه مبنى المقر الدائم للمعهد العربي لإنماء المدن بحي السفارات في الرياض إضافة لافتتاحه اجتماعات المعهد، وافتتاحه - سلمه الله - مشروع مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض ومركز الدفاع المدني بمنطقة قصر الحكم، إضافة لافتتاح الحملة التي نظمتها أمانة مدينة الرياض للمحافظة على البيئة الطبيعية والوظيفية لوادي حنيفة.

في الخامس من شهر رجب لعام 1419ه أعلن الملك سلمان حينما كان رئيسًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنه صدرت الموافقة السامية على اقتراح الهيئة بأن تتولى الهيئة الإشراف على تطوير مدينة الدرعية (عاصمة الدولة السعودية الأولى) مبينًا أنه بهذا المشروع ستكون الدرعية علاوة على أهميتها التاريخية والأثرية منطقة جذب ترفيهي لسكان مدينة الرياض، وهو ما بدأنا نراه منذ ذلك الحين وصولاً لافتتاحه - رعاه الله - لمشروع تطوير حي البجيري الذي بات يمثل رافدًا ترويحيًا وسياحيًا لسكان مدينة الرياض وزوراها.

وشهدت الدرعية أيضًا إبان رئاسته - حفظه الله - للهيئة افتتاح جامع الإمام محمد بن سعود الذي أمر الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - ببنائه على نفقته الخاصة.

الإصلاحات مستمرة.. 18 مليار ريال لإصلاح القضاء وتطوير التعليم

ولم يتوانَ خادم الحرمين الشريفين ولو للحظة واحدة أن يسعى بكل جهده لتشجيع ورعاية التطور الاقتصادي لمدينة الرياض فقد كان - رعاه الله - يرى أن التطوير الاقتصادي في مدينة الرياض يعد أحد أبرز الجوانب التي تهتم بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى جانب اهتماماتها الأساسية الأخرى كالعمرانية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وانمائها.

ومن بين المشروعات التي رعاها الملك سلمان وأشرف على سير العمل فيها حينما كان أميرًا للرياض ونراها الآن شاهدة على فترة ناجحة من العمل مركز النقل العام بمدينة الرياض وحديقة برج مياه الرياض (حديقة الوطن) ومتنزه سلام ومركزي الفيصلية والمملكة التجاريين إضافة للكثير من المشروعات الشبابية والرياضية والصحية والثقافية وغيرها.

سئل خادم الحرمين الشريفين بينما كان أميرًا للرياض عن هاجسه في ظل التطور الذي تشهده مدينة الرياض فقال - حفظه الله -: «توفير الخدمات والطرق للمواطنين وطبعًا الأمن والعدل قبل كل شيء.. لكن عندما نقول تطور فالواقع تطور حولي.. تطور في الرجال الموجودين الآن وفي الكفاءات السعودية على مختلف التخصصات في نفس المكان الموجودين فيه الآن وهذا هو التطور فالمملكة ولله الحمد تطورت بأبنائها».

جولات في ربوع الوطن

ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جولات عدة في ربوع المملكة ومناطقها منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، ومن ذلك نستذكر زيارته - حفظه الله - لمنطقة حائل في عام 1419ه حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة - آنذاك - بحفل كبير نظمه وأهالي المنطقة في مركز الأمير سلطان الحضاري للاحتفالات.

ومن ضمن زياراته لمناطق المملكة ومدنها زيارته إلى مدينة أبها، راعيًا حفل توزيع جائزة أبها لعام 1419/1420ه على مسرح المفتاحة بمركز الملك فهد الثقافي حيث سلم - أيده الله - الفائزين البالغ عددهم 122 فائزًا جوائزهم في فروع الجائزة الأربعة.

وفي عام 1433ه شرف خادم الحرمين الشريفين حينما كان وزيرًا للدفاع حفل العشاء الذ

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