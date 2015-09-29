رئيس الزمالك يجيب: ماذا سيفعل مع فيريرا لو خسر أمام النجم

ماذا سيفعل مرتضى منصور رئيس الزمالك مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لو فشل المدرب البرتغالي في الوصول إلى نهائي الكونفدرالية؟

منصور تحدث مع قناة النهار للرياضة وذلك بعد خسارة الزمالك أمام النجم التونسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

هل يقيل مرتضى منصور مدرب الزمالك فيريرا؟ كان ذلك هو السؤال.

وأجاب منصور "لا. يكفي أنه منحنا الدوري والكأس وفزنا على الأهلي الذي لم ننتصر عليه منذ سنوات".

وتابع "الرجل مدرب كبير. وكما حملتوه على الأعناق منذ اسبوع يجب ألا نذبحه بعد خسارة شوط واحد".

وأتم منصور "ندعم فيريرا ونحن في ظهره".