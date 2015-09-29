مرتضى: لماذا نلعب بالأزرق؟ هل تريدنا أن نخوض مبارياتنا بقمصان نوم

لماذا يلعب الزمالك بالأزرق مؤخرا أمام الأهلي ثم النجم الساحلي التونسي، وليس بالأبيض المميز بخطين حمراوين؟

يجيب مرتضى منصور رئيس الزمالك على هذا السؤال الذي تلقاه خلال مداخلة هاتفية في قناة النهار للرياضة.

وقال منصور: "أولا في مباراة الأهلي بعد القرعة اتضح أن علينا نحن ارتداء الزي الاحتياطي".

وتابع "أنتم تعلمون أن الزي الاحتياطي للزمالك كان زهري اللون. هل تريدونا أن نلعب بقمصان نوم؟".

وأضاف "ارتدينا الأزرق وفزنا. في تلك المرة ايضا كان علينا تغيير السروال فقط، فقرر اللاعبون خوض اللقاء بالأزرق كاملا تفاؤلا".

وأكمل "لكن في الحقيقة الأمر لن يصنع فارقا. سواء لعبت بأي لون كان، النتيجة لا علاقة لها إلا بالأداء والتركيز والجهد والعرق".