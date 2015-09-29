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اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل السوبر؟ سنرفض حتى لو طلب الأهلي والزمالك

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اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل السوبر؟ سنرفض حتى لو طلب الأهلي والزمالك اتحاد الكرة لـ في الجول: تأجيل السوبر؟ سنرفض حتى لو طلب الأهلي والزمالك

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أنه لا نية لتأجيل مباراة كأس السوبر المصري المنتظر إقامته بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الكبيران في دبي يوم 15 أكتوبر المقبل بعد أن حصد الزمالك لقبي الدوري والكأس وحل الأهلي وصيفا لهما.

وقال علام لـFilGoal.com يوم الأثنين: "الأهلي والزمالك لم يطلبا تأجيل كأس السوبر بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف "حتى وإن أرسلا طلبا بالتأجيل سيرفض وغير مقبول هذا الأمر لأنه ليس من حقهما الاعتراض طالما لا يؤثر على مشوارهما الإفريقي".

وتابع "اتحاد الكرة هو المنظم والمسؤول عن المباراة ولا يحق للأهلي والزمالك الاعتراض على موعدها".

وكانت تقارير قد ذكرت أن الأهلي والزمالك يرغبان في تأجيل مباراة السوبر.

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