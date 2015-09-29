محافظ الشرقية يمنح شهادات استثمار لأسر الشهداء بقيمة 1.2 مليون جنيه اليوم

أعلن محافظ الشرقية، عن تنظيم احتفالية كبرى اليوم لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، التى كانت أجلت الأسبوع الماضى، ومن المقرر حضور قيادات من الجيش الثانى ومدير الأمن فى الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية أنه سيتم تكريم عدد 45 أسرة من شهداء الجيش والشرطة بمنحهم شهادة استثمار قيمتها 10 آلاف جنيه لكل طفل وذلك بقيمة مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى شنطة مجهزة بهدايا عينية لكل أسرة.

وأضاف المحافظ بأنه سيتم تكريم رجال الأعمال المتبرعين بالمبالغ المالية والهديا بمنحهم دروع المحافظة، كما سيقام حفل فنى لفرقة محمد عبد الوهاب وفقرات شعرية وغنائية لكورال الأطفال لإدخال البهجة والسرور على أطفال الشهداء.