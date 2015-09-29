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"إقبال جيد" فى أول أيام التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية بالإمارات

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"إقبال جيد" فى أول أيام التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية بالإمارات "إقبال جيد" فى أول أيام التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية بالإمارات
أغلقت مساء الإثنين صناديق الإقتراع فى أول أيام "التصويت المبكر" لإنتخابات المجلس الوطنى الإماراتى "البرلمان".

وقالت لجنة الإنتخابات مساء أمس أن لجان الإقتراع "شهدت إقبالاً جيداً من الناخبين فى أول أيام التصويت، ويستمر التصويت المبكر حتى غدا الأربعاء، فى 9 مراكز".

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشئون المجلس الوطنى الاتحادى، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة حرصت على توفير جميع الوسائل التى تمكن الناخبين من المشاركة الفاعلة فى الإنتخابات والتى يأتى فى مقدمتها التصويت المبكر الذى يعتمد للمرة الأولى فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى.

وأوضح أن عملية التصويت المبكر "تتيح لمن لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابى، بالتصويت مبكرا حتى يوم الاربعاء المقبل".
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