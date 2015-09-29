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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعداً أو سفراً، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم

عاطفياً: يختبر القدر علاقاتك العاطفية ويضعها على المحكّ، إنتبه الوضع دقيق جداً

صحياً: خطط للقيام برحلات ترفيهية أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي


ابراج مكتوب

قد يحدث بعض التغييرات في حياتك العاطفية ولذلك ستحاول أن تتعامل معها بجدية. كن مستعدا للدفاع عن نفسك عند حدوث أي مشكلة ولكن دون تهور أو انفعال.خطط ونظم لمستقبلك بهدوء ولا تغضب إذا انتقدك شخص ما واقبل منه النصيحة.

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