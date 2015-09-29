3 أكتوبر..الحكم فى طعن مرشح بإمبابة على قرار استبعاده من انتخابات البرلمان

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الطعن المقام من محمد مرعى عبد الرسول بصفته وكيلا عن سيد أحمد سيد على سليمان المرشح عن دائرة إمبابة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفضه والقضاء مجددا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج موكله بكشوف المرشحين عن دائرة إمبابة بالانتخابات البرلمانية.

واختصم الطعن وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الجيزة بصفتهم، حيث ذكر الطاعن أنه استبعد لعدم توقيع إقرار الذمة المالية وتوقيع الكشف الطبى.

وحضر المستشار مرتضى منصور المحامى ورئيس نادى الزمالك، والدكتور محمد حمودة المحامى مع الطاعن، وأكدوا أثناء مرافعتهم أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه فى الميعاد القانونى، وأجرى الكشف الطبى مرتين، حيث قدم جميع أوراقه يوم 13 سبتمبر الماضى وهو الميعاد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وتسائل "حمودة" لماذا يتم استبعاد مرشح مستوفى جميع الشروط ويتم قبول مرشحين صادر ضدهم أحكام قضائية فى إشارة منه إلى المرشح محمد مسعود المرشح أمامه فى دائرة بولاق أبو العلا، أو يتم قبول راقصة.