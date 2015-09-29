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تجديد حبس شقيقين لحيازتهما 35 ألف قرص مخدر بالطالبية

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تجديد حبس شقيقين لحيازتهما 35 ألف قرص مخدر بالطالبية تجديد حبس شقيقين لحيازتهما 35 ألف قرص مخدر بالطالبية
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العمرانية حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 35 الف قرص مخدر.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها لتأمر النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق. وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية باتجار "ا.ح" وشقيقه "ع" بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما خلال عيد الأضحى الفائت.

وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما وبحوزتهما 35 ألف قرص مخدر، واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهما على النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

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