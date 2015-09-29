مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع استهداف كمين المرازيق بالبدرشين

انتقل، منذ قليل، اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، إلى منطقة استهداف كمين المرازيق بدائرة قسم شرطة البدرشين الذى أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط ومجند آخر.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن عناصر إرهابية ملثمة نفذت حادث استهداف الكمين عن طريق استخدام منطقة الزراعات التى كانوا مختبئين فيها.

ودفعت أجهزة الأمن بتعزيزات أمنية مكثفة لمطاردة الجناة وتعقبهم فى منطقة الزراعات.

استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة فى هجوم مسلح لمجهولين على كمين بالبدرشين