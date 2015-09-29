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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29 - 9 - 2015

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29 - 9 - 2015 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29 - 9 - 2015

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: قد تكون مضطراً هذا اليوم إلى التحفّظ قليلاً في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع

عاطفياً: تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجدداً، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة

صحياً: لا تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك أخيراً ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك جيداً


ابراج مكتوب

من المحتمل أن تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة. وبعدها تعامل مع كل الأمور بطريقة عملية. انت اليوم متحمس ومكافح أكثر من المعتاد ولذلك ينصحك علماء الفلك باستغلال هذا الشعور في ابتكار خطط وأفكار جديدة.

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