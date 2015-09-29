ريهام سعيد لـ"يسرى فودة": "اشتهرت على قفايا اليومين دول ومش هنزل لمستواك"

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الإعلامى يسرى فودة، وجه لها سبابا وشتائم لم تفهمها، بسبب حديثها عن أزمة السوريين فى برنامجها، موجهة حديثها له: "عملت إيه للسوريين أنت وعملت إيه لمصر؟".

وهاجمت ريهام سعيد "فودة"، عبر برنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "كنت بتتحفنا كل يوم بدرس لغة عربية على الشاشة وكنت معجبة جدا باللغة"، وتابعت: "كنت بتحب الإخوان أنت وبعدين طلعت قولت الإخوان مش عاجبينى"، مضيفة: "مش هنزل لمستواك.. دى أخلاق قناة الجزيرة ونحن فى تليفزيون النهار.. فرق تربية".

وعلقت ريهام سعيد على وصف "فودة" لبرنامجها بأنه "بالوعة صرف صحى"، قائلة: "وأنت بتتفرج ليه على بالوعة الصرف الصحى؟ وأنت ماشى فى البيت الحمام دخل فى التليفزيون؟ وأنت بتتفرج على ليه؟ ولا أنت زعلان علشان ما بتتطلعش على شاشة والقعدة فى البيت مضيقاك؟".

وأكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنه لم يكن أحد يعلم من هو يسرى فودة لكن بعد هجومه الأخير عليها اشتهر، قائلة "وأنت اشتهرت على قفايا اليومين دول".