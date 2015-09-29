24 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة أمس بحمولة مليون و452 ألف طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة شهدت عبور 24 سفينة من اتجاه الجنوب، أمس لاثنين، بحمولة قدرها مليونًا و452 ألف طن.

وكانت أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة هى سفينة الحاويات YM WONDROUS التابعة لهونج كونج، بحمولة قدرها 149 ألف طن قادمة من ألمانيا ومتجهة إلى الصين.

وكان المجرى الملاحى للقناة قد شهد عبور 42 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و438 ألف طن؛ منها 18 سفينة فى القناة الجديدة بحمولة قدرها 985 ألف طن، وأكبر سفينة عبرت القناة القديمة سفينة الحاويات البنمية MILLAU BRIDGE بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى ألمانيا.

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