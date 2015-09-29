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الغرف التجارية: قرار "الصحة" بتسجيل الأدوية الجديدة لن يطبق بأثر رجعى

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الغرف التجارية: قرار "الصحة" بتسجيل الأدوية الجديدة لن يطبق بأثر رجعى الغرف التجارية: قرار "الصحة" بتسجيل الأدوية الجديدة لن يطبق بأثر رجعى
قال الدكتور على عوف رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إنه لن يتم تطبيق قرار وزارة الصحة رقم 425 لسنة 2015 والخاص بتسجيل الأدوية الجديدة بأثر رجعى، مشيرا إلى أن التنفيذ بأثر رجعى سيكون سبب مباشر لغلق 1200 شركه يعمل بها حوالى 30 ألف موظف، بإجمالى استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه مصرى.

وأوضح عوف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرارا الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جاء بعد توضيحات عديدة تقدمت بها الشعبة لبيان التأثير السلبى للقرار، خاصة فى ظل عدم وجود أى سند قانونى لتطبيق هذا القرار بأثر رجعى، مشيرا إلى أن هناك نحو 80 مصنعا تحت الإنشاء باستثمارات حوالى 250 مليون جنيه مصرى، كانوا سيلقون أضرار كبيرة حال عدم العدول عن ذلك البند من القرار.


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